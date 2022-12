Unelmate vahetuse teinud Prantsusmaa ründaja: finaali ei minda mängima, vaid ainult võitma

Kolo Muani on Prantsusmaa A-koondist esindanud neli korda ning täna jõudis ta esimest korda sihile. Maroko vastu vahetati ta 78. minutil väljakule ning juba 43 sekundit hiljem lõi 24-aastane ründaja seisuks 2:0. See oli tema esimene pallipuude tolles kohtumises.

Oma esimest suurturniiri Prantsusmaa koondises mängiv ründaja on enne MMi enesekindel, aga tähelepanu ei tohi kaotada. «See kõik pole mulle küll veel kohale jõudnud, aga lootsime säärast edu. Finaali ei tohi minna mängima, vaid see tuleb võita. Lähme viimasele mängule vastu sihikindlalt ja suure kirega,» lisas ründetuus, kelle sõnul tuleb neil MM-finaalis lihtsalt mängida sarnaselt nagu terve turniir.