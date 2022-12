Elumuutus nõudis kogenud rallitähte WRC-sarjast taanduma

Tuleval hooajal ei plaani norralane MM-sarja naasta ning otsib hoopis võimalusi Euroopa meistrivõistlustel. Säärase otsuse taga on elumuutvad sündmused möödunud aastal. «Mu elu on muutunud. Mu abielu lõppes eelmisel aastal ning olen ikkagi viieaastase poja isa. Soovin keskenduda enda pojale ning olen WRC-sarjas kihutanud väga pikka aega. Nüüd püüan enda tööd just sättida pojaga tegemiste vahele, mitte vastupidi,» lausus Östberg ralliportaalile Dirtfish.