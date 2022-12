Asi selge: Solbergist Tänaku tiimikaaslast ei saa

Solberg hakkab WRC2 arvestuses kihutama Škoda Fabia RS Rally2 autoga, mille valmistab ette Tokspordi meeskond. Tema suursponsoriks on energiajoogitootja Monster Energy ning esimese stardi WRC2 arvestuses teeb Solberg Rootsis, ent võistlustules on ta ka Monte Carlos.

«Olen väga elevil järgmise hooaja osas. Tokspordiga koostöö on hea viis jätkata teekonda rallimaailmas. Kõik teavad, kui konkurentsitihe on WRC2 arvestus. Saan heidelda väga paljude suurepäraste sõitjate ja autodega,» lausus Solberg ralliportaalile Dirtfish.

«Samuti on mul uhke tunne esindada taaskord Monster Energy värve. Need inimesed on nii minu kui ka minu perega olnud koos väga pikalt. On tunne nagu nad oleksid osa meie perekonnast.»