Neli kuud vangis istunud tenniselegend pääses vabadusse

Saksamaale tagasi saadetud Becker vabanes vanglast pärast, kuna ta täitis kõiki kriteeriumeid, mis on välismaistele vangidele määratud. Inglismaal on vanglakohtade puudus ning nõnda saadetakse paljud välismaalased riigist välja nende endi kodumaale. Säärase otsuse saab teha, kui karistusest on kantud vähemalt 135 päeva.