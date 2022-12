Zelenskõi on olümpiajuhtide ettepanekule vastu: venelased on tapnud 184 Ukraina sportlast

Zelenskõi teatas oma pöördumises ROKi president Thomas Bachile, et Pariisi suveolümpiamängudel ei tohi osaleda Venemaa ega Valgevene sportlased. Ukrainlane pani pikas vestluses ROKi juhile südamele, et Venemaa suhtes tuleb jätkuvalt karm olla.

«Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse on hukkunud 184 Ukraina sportlast. Me ei saa silmi kinni pigistada, kui meie rahulik elu hävitatakse,» ütles Zelenskõi vestluses Bachile, vahendab New York Times.