BLOGI ⟩ Teiseks tulnud Sildaru jõudis MK-etapil finaali

Teisel sooritusel õnnestus mõned pisivead parandada ning see kajastus ka skooris – 88,25 punkti tähistas päeva teist sooritust.

Poodiumikohtade eest asuvad kindlasti võitlusse veel neljandaks tulnud Hanna Faulhaber, kes sai avakatsel 84,75 punkti, kuid teisel laskumisel kukkus. Oma sõna on ilmselt kaasa rääkida veel kanadalannal Amy Fraseril (83,25 punkti) ja ameeriklannal Carly Marguliesil (82 punkti).

Rennisõidu finaal on kavas laupäeval kell 22.

Tänavu on Sildaru võistelnud ühel võistlusel, kui saavutas Stubai pargisõidu MK-etapil teise koha.

Kvalifikatsiooniks on end üles andnud 15 sportlast. Stardis on Sildaru ees olümpiapronksi võitnud kanadalanna Rachael Karker, kuid mitte olümpivõitjat Eileen Gu'd (Hiina) ega -hõbedat Cassie Sharpe'i (Kanada). Võistluste noorim osaleja on 15-aastane ameeriklanna Piper Arnold.