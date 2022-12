AMETLIK ⟩ Ott Tänaku tiimikaaslaseks nimetati 25-aastane prantslane

«See on minu jaoks unistuse täitumine, millest olen unistanud lapsest saati. Teha oma esimene täishooaeg ja täita igal nädalavahetusel oma elu peamist kirge on midagi tõeliselt fantastilist.

Aastal 2023 on minu kõige olulisem eesmärk lõpetada iga etapp, saada kogemusi ja õppida tundma, kus saame suruda ja maksimaalse kiirusega sõita. Mul on nii hea meel, et saan taas M-Spordiga koostööd teha ja koos Otiga meeskonnakaaslastena töötada on midagi väga erilist,» kommenteeris Loubet pressiteates.