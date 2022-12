Maroko jalgpalliliit esitas FIFA-le ametliku protesti

Maroko jalgpalliliit tegi täna õhtul avalduse, kus öeldi, et kohtunik Cesar Arturo Ramos pidanuks nende kasuks määrama kaks penaltit.

Marokolaste arvates toimus esimene penaltihõnguline olukord 26. minutil, kui Sofiane Boufal Prantsusmaa trahvikastis kukkus. Selle asemel vilistas Ramos vea hoopis Maroko ründajale, kes sai ka kollase kaardi. Samuti olid nad häiritud teisel poolajal Selim Amallah'i vastu tehtud veast ja et kohtunik sellele ei reageerinud.

«Maroko jalgpalliliit on kirjutanud vastavale asutusele (ehk FIFA-le - toim), et vaadata läbi kohtunike otsused, mis jätsid Maroko meeskonna ilma kahest penaltist, mis olid mitme spetsialisti arvates vaieldamatud. Olime hämmingus, et videokohtunik VAR nendele olukordadele ei reageerinud,» seisis avalduses.