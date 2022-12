Osa Ilvese varustusest jäigi teadmata kadunuks

«Suusahüpped on niivõrd tunnetuslik ala, et iga detail loeb. Lisaks sellele, mida inimesed väljast näevad, on ka varustuse sees igale sportlasele spetsiaalselt vormitud detailid. Hüppesaapas on sportlase jala järgi tehtud sisetald, et tunnetuslik pool oleks hea. Lisaks on saapas jala ümber hüüeliigesest kuni sääre ülemise osani suusahüppe kiil, mis on samuti kõigil sportlastel erinev – mõnele meeldib paksem, teisel jälle õhem,» selgitas Ilvese mänedžer Rauno Loit.