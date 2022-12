OTSEBLOGI ⟩ Kas Maroko lõpetab ajaloolise MMi medalil või napsavad horvaadid pronksi endale?

Enne mängu:

Kes on selle mängu soosik?

Horvaatia. Eelmisel MMil finaali jõudnud horvaadid omavad väga palju kogemust, kuidas sõelmängudes võidukalt esineda. Lisaks on see praeguse kuldse põlvkonna viimane võimalus võita MM-medal ning motivatsioon on seega kõrge ka pärast kaotust poolfinaalis. Horvaatia ja Maroko on sel MM-finaalturniiril juba kohtunud. Alagrupiturniiril mängiti omavahel sündmustevaene 0:0 viik, ent pronksikohtumises on oodata ka väravaid.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Horvaatia jaoks on turniir möödunud sisuliselt vigastusteta. Seda tõestab ka fakt, et horvaadid said vajadusel juba alates veerandfinaalidest kasutada kõiki Katari kaasa võetud mängumehi.

Maroko seis on oluliselt keerulisem. Kurnav MM-finaalturniir on laastavalt mõjunud nende kaitseliinile. Vigastustega on kimpus nii Naif Aguerd, Noussair Mazraoui kui ka Romain Saiss. Kõik need mehed püüdsid poolfinaalis väljakul endast maksimumi anda, ent terviseprobleemide tõttu tuli nad üsna varakult välja vahetada. Pronksimängust jääb nimetatutest kindlasti eemale Maroko kapten Saiss.

Millist minekut ja mängupilti on MMil seni näidatud?

Horvaatia tõestas sel turniiril, et meeskondlikult ja suure võitlusega on võimalik kaugele jõuda. Nad pole kaugeltki MMi kõige resultatiivseim meeskond, ent vajalikul hetkel on ennast maksma pandud. Horvaadid on võtnud MMil rahuliku söödumängu ja kaalutletud rünnakutega kolm võitu, millest kaks tulid sõelmängudes. Alistatud sai nii Jaapan kui ka suursoosik Brasiilia. Mõlemad lülitati konkurentsist penaltiseerias.