Algas «Aasta sportlane 2022» rahvahääletus

Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Suklese sõnul kujuneb konkurents aasta sportlase tiitlile huvitavaks ja emotsionaalseks. «Rahvahääletus lisab hääletusse palju põnevust, sest tulemuste kõrval väärtustab sporti jälgiv inimene alati ka emotsioone, mida sportlased oma sooritustega on pakkunud. Kutsun kõiki «Aasta sportlane 2022» valimisel kaasa lööma, sest iga hääl loeb!»

Kandidaatide nimekirja kinnitanud EOK sportlaskomisjoni liige Kert Toobal lisas, et Eesti sportlased on olnud tänavu rahvusvaheliselt olnud väga edukad ning lõpliku valiku tegemine oli väljakutsuv.

«Sel aastal on Eesti võitnud rekordiliselt palju medaleid ning mõistagi väärivad kõik Eestile au ja kuulsust toonud sportlased tunnustust. Õnneks seda EOK ka veebruaris medalistide tänuüritusel ka teeb. Samas ei too ainult tulemus tihtipeale aasta sportlase tiitlit, vaid määravaks saab ka ala kandepind ning rahva toetus. Kutsun kõiki üles rahvahääletusel osalema,» ütles Toobal.

Eestis on aasta sportlasi valitud 91 aastat. Esimest korda valiti Eestis aasta sportlasi 1931. aastal, kui Eesti Spordilehe avanumbris küsiti lehelugejailt eelistusi 1930. aasta kohta. Toona nimetati aasta parimaks sportlaseks kergejõustiklane Elmar Rähn. 1933. aastal võttis selle tava ametlikult üle Tallinna Spordipressi Klubi ning parima tiitli pälvis taas kergejõustiklane – Nikolai Küttis. 1955. aastast on parimate valimine olnud järjepidev traditsioon, mida on aja jooksul täiustatud: 1967. aastast valitakse eraldi aasta mees- ja naissportlast, 1969. aastal lisandus aasta võistkond ning 1988. aastast alates antakse välja aasta treeneri tiitlit.