M-Sport tuleb Montesse nelja masinaga? Prantsusmaa legend jäeti pika ninaga

Rallye Sport kirjutab, et M-Sport oli 60-aastasele prantslasele teatanud, et neil pole üheti ralliautot välja rentida.

Ametlikult on teada, et Monte Carlo MM-rallil kihutavad Suurbritannia meeskonna eest Ott Tänak ja Pierre-Louis Loubet. M-Spordiga on läbirääkimistes ka britt Gus Greensmith, kes on viimased neli aastat meeskonnaga vähemal või rohkemal määral seotud olnud.

M-Sport sooviks väga, et Monte Carlos võistleks ka üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Loeb, kes tõi meeskonnale lõppenud hooajal sealt ainsa võidu. Hiljutises intervjuus teatas M-Spordi pealik Richard Millener, et Loebi palkamine on rahaliselt keeruline. Viimaste uudiste valguses võiks aga eeldada, et vahepeal on selles vallas toimunud arenguid.