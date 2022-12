Kas viirus murrab maha kogu Prantsusmaa koondise?

Neljapäeval langes viiruse küüsi Kingsley Coman ning täna on The Telegraphi teatel haigestunud nii Raphael Varane kui ka Ibrahim Konate. Viimased mehed kuulusid mõlemad Prantsusmaa algrivistusse poolfinaalis Marokoga.

Nõnda on Prantsusmaa kaitseliinis käes tõeline kriis. Varane, Upamecano ja Konate on Prantsusmaa põhilised keskkaitsjad, kes on mänginud MMil sisuliselt kõikides kohtumistes ning täitnud väga olulist rolli. Lisaks on vigastuse tõttu lõppenud juba turniir äärekaitsja Lucas Hernandezi jaoks.