FIFA plaanib järgmist ulmelist ideed, mis suurklubid välja vihastas

Klubide maailmameistrivõistlused pole aastaid väga suurt tähelepanu pälvinud, kuna sealne tase on väga kõikuv. Finaalturniirile on viimastel aastatel kutsutud osalema kuus meeskonda, kes on erinevate maailmajagude tugevaima klubisarja meistrid.

FIFA soov on selle turniiri tähtsust kasvatada ning osalejate arvu kasvatada 32ni. Samuti muutuks formaat. Infantino soovib, et klubide MM toimuks jaanuari asemel mõnel suvekuul, et saaks korraldada turniir, milles esialgu mängitakse ka alagrupiturniir. See on identne lahendus, mida praegu mängitakse koondiste MMil.

«Uue lahendusega klubide MM toimub 2025. aastal. Sinna on kutsutud osalema erinevate maailmajagude parimad klubid. Kokku on neid turniiril 32,» lausus FIFA president enda avalduses. «Selline turniir saab kindlasti toimuma ja sellest saab tõeline MM. Esimene võimalus uueks turniiriks on 2025. aastal»