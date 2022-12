OTSEÜLEKANNE ⟩ Selgusid Eesti aasta parimate sportlaste nominendid, laureaadid kuulutatakse välja õhtul

Eesti Olümpiakomitee (EOK) peasekretär Siim Sukles avaldas tänu kõigile, kes aasta sportlaste valimisel osalesid. «Nii nagu kired on võistlusväljakutel, on kired alati garanteeritud ka Kristjanite nominentide valimistel. Kuna nii mõneski kategoorias on valik sellel aastal vägagi mitmekülgne, siis tuleb veelkord tõdeda, et kolme vägagi erineva osapoole hinnete koondsummast selgub alati tõde!»