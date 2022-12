Suure peo ootuses? Messile elab MMi finaalis kaasa tohutu fänniarmee

Nimelt kirjutab Prantsusmaa ajaleht L’Equipe, et Lusaili staadionil toimuvale finaalile on oodata umbes 50 000 Argentina ja 6000 Prantsusmaa fänni. Kokku mahutab MMi suurim staadion 88 966 pealtvaatajat.

Argentina suur fänniarmee on varemgi tähelepanu püüdnud. Sisuliselt kõigis Lõuna-Ameerika suurriigi mängudes on enamuses olnud just nende fännid. Ainsaks erandiks oli alagrupimäng Mehhiko vastu, kus kohtumist väisas enam-vähem võrdselt mõlema meeskonna fänne.