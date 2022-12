Vigastustega kimpus olev Kiibus jätab Eesti meistrivõistlused vahele

«Sel aastal ei osale ma Eesti meistrivõistlustel. See ei olnud kerge samm, aga minu tervist arvestades väga vajalik,» kirjutas Kiibus ühismeediasse.

«Ma olen olnud hädas vigastustega, mis tagasi tulevad ja mille tõttu minu vaimne seis ja vorm ei ole valmis osalema. Et vältida eelmise aasta vigu, pean tegema sammu tagasi. Mul on seljataga tugev ja mis kõige tähtsam, tark tiim ja nende abiga annan endast kõik, et ülejäänud hooajast maksimum võtta,» lisas iluuisutaja.