Mis nüüd lahti? MK-etapil sai punkte isegi viimaseks jäänud suusataja

«Punktide reform on kummaline. Mulle meeldis, et 30 paremat said punkte. See oli Soomes suur ja selge kriteerium. Kui jõudsid 30 parema hulka, võiksid oma taset näidata. 50 parimale punktide andmisest saaksin aru, kui osalejaid oleks näiteks 90. Praeguse suusatajate arvu juures pole see hea reform,» lisas Joensuu.