Bigbank rändas karikafinaaliks kodumaale kaks ööpäeva, mängupäeval saadi magama alles kell 7 hommikul

Esmalt selgus, et meie lennuk koos meeskonnaga on jäänud kinni Prantsusmaale – tuleb leida uus lennuk uue meeskonnaga. Seda ka tehti ning «kõigest» paar tundi hiljem algaski pardaleminek. Kahjuks jäi ka seekord meie õnn üürikeseks – kaks suurt suitsupahvakat paremast lennukumootorist ja kapteni teade, et meid on tabanud tõsine mootoririke tähendas jälle reisi tõrkumist.