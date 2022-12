Ott Tänak: ma ei tahtnud Hyundais kunagi number üheks saada

«Ma ei tahtnud kunagi [Hyundais] number üheks saada. Pigem oli huvi see meeskond enda ümber tööle ja õigeid asju tegema saada. Ma ei saa öelda, et 2019 oleks mul Toyotas teiste sõitjate tugi olnud. Kris Meeke ja Jari-Matti Latvala, ega nad kunagi ei teinud ühtegi liigutust selleks, et ma mõne punkti rohkem saaksin,» ütles Tänak Betsafe’i taskuhäälingus.

Ta selgitas, et kolme hooaja jooksul ei tundnud ei suutnud ta tiimiga ühele lainele saada. «Kõik kukkus väga keeruliselt välja. Sattusin sinna siis, kui algas covid. Esimene aasta ma meeskonda väga ei näinudki. Teine aasta me ei olnud väga aeglased, aga katkestasime väga tihti. Viimased kolm aastat on väga segaselt välja kukkunud.

Minu jaoks on see olukord meeskonnas liiga segane. Selget sõnumit oli raske saada, mis seal uuel aastal saama hakkab. Lõpuks on need otsused natuke emotsionaalsed. Kui sportlane tahab midagi hästi teha, siis ta peab ennast selles süsteemis hästi tundma ka.

Ma ei saa öelda, et ma tundsin ennast siin piisavalt hästi, et ma oleksin viimastele rallidele tahtnud minna. See tundus natuke kohustus, aga nii ei saa asju hästi teha,» selgitas Tänak, kes otsustas meeskonnast lahkuda kaks rallit enne hooaja lõppu.