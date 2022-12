Zirk MM-i viimasest stardist: kartsin hullemat, aga võin oma esitusega rahule jääda

Kanada treeneri Tom Rushtoni näpunäidete järgi harjutav Zirk jääb lühiraja MM-i kui ka kogu aastaga väga rahule. «Aastat jäävad eelkõige kaunistama karjääri parimad kohad MM-il ja EM-il, mis on tehtud pikas basseinis,» sõnab Tartust sirgunud ujuja. «Suurt mängu mängitakse ikkagi 50m basseinis ja seal on alati olnud ka minu fookus. Lühirada on väga spetsiifiliste oskustega ja minu jaoks rohkem boonus. Siiski on hea teada, et suudan ka lühirajal ujuda end finaali.»