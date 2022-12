Hyundail oli võimalik palgata Rovanperä, kuid tema asemel valiti teine soomlane

«Võtsime Soome sõitja, aga mitte Kalle. Me teadsime, et tema vanus võiks olla probleemiks, sest osad riigid nõuavad lisaks juhiloale sõitmiseks ka vähemalt 18-aastaseks olemist. Aga kui Kalle oleks säranud eredalt sõidutestidel, oleks me ta noorest vanusest hoolimata valinud,» tunnistas Penasse.