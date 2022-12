Meedia: põline M-Spordi mees sihib kohta Toyotas

25-aastane Greensmith on seni sõitnud MM-sarjas vaid Fordiga. Ta on kuulunud viimastel aastatel M-Spordi põhitiimi ning on samal ajal toonud meeskonda korralikult rahalist tuge.

M-Sport on kinnitanud, et tuleval aastal teevad täishooaja kaasa meeskonna ridades Ott Tänak ja Pierre-Louis Loubet, kuid Greensmithi tulevik on järgmiselt lahtine.

Soome portaal Rallit.fi kirjutab, et rallisõitja on hoopis huvitatud Toyotaga liitumisest ja on meeskonnaga juba ka läbirääkimisi pidanud.

Kuigi Toyota on juba põhitiimi sõitjad järgmiseks hooajaks kinnitanud, siis rallidel, kus Sebastien Ogier ei osale, ollakse valmis neljandat Toyota GR Yaris Rally1-te rentima. Greensmith on väidetavalt mõelnud koos oma taustatiimiga, et Toyotast võiks saada konkurentsivõimelisema masina.