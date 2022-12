MM-tiitel toob Argentinale üle 50 miljoni euro

Kuigi nii mõnegi hinnangul on pronksimäng jalgpalli suurturniiril mõttetu, siis rahaliselt tõi selle mängu võit Horvaatiale sisse 25,5 miljonit eurot ehk kaks miljonit rohkem kui Maroko neljanda koha eest.

Muidugi on oluline täpsustada, et seda rahasummat ei saa otse endale mitte koondise jalgpallurid, vaid hoopis alaliit, kes otsustab siis ise edasi, kuidas rahaga käitub. Lisaks MMil teenitud koha eest makstavale preemiale said kõik meeskonnad endale ka 1,5 miljonit eurot MMi ettevalmistuseks tehtud kulude katmiseks.