ATVga lustinud pahalane hävitas suusaraja, kahju likvideerimine võtab päevi

16. detsembril teatas Padise terviseradade rajameister, et nende aladel on suusarajad täies mahus hooldatud. Rajaolud olid suurepärased ning kõikidele soovijatele avatud. Kahjuks ei saanud suusasõbrad liiga kaua suurepäraseid olusid nautida.

Juba 18. detsembril saabus teade, et Padise terviserajal on kihutanud pahatahtlik ATVga lustinu. Oma tegevusega rikkus ta 1,5 km suusaradu, mille parandamine võtab aega päevi. Seejuures on rajal olemas märgid, mis keelavad ATV või mõne teise mootorsõidukiga seal kihutada.