Maagiline Mbappé purustas MM-finaalis rekordi ning ohustab mitut tippmarki

Kataris koguni kaheksa tabamuseni jõudnud Mbappé on alles teine Prantsusmaa koondislane, kes on MMil suutnud kuldse jalgpallisaapa võita. Esimesena tegi seda Just Fontaine 1958. aastal, kui tema arvele jäid pöörased 13 väravat.

Finaalis sai Mbappé kirja kübaratriki, mis on väga ainulaadne saavutus. Ta on alles teine prantslane, kes MMil ühes mängus kolm väravat löönud. Esimesena suutis seda jällegi Fontaine, kes sai kübaratriki 1958. aastal kirja nii Paraguay kui ka Saksamaa vastu. Samas on Mbappé alles teine jalgpallur, kes suutnud kübaratriki lüüa just finaalis. Esimesena tegi seda Geoff Hurst, kes vedas 1966. aastal Inglismaa MMil võidule.

Siiski sai Mbappé enda nimele ka mõne rekordi. Ta on nüüd MM-finaalides löönud neli väravat, mida pole varem suutnud ükski jalgpallur. Lisaks tänavu löödud kübaratrikile, suutis ta 2018. aastal Horvaatia väravasse samuti ühe palli lüüa. Kahes erinevas finaalis on üldse suutnud skoorida Mbappé kõrval veel Vava, Pele, Breitner ja Zinedine Zidane.

Homme 24. sünnipäeva tähistav Prantsusmaa ründetäht on löönud MMidel 12 väravat. Sellest enamat on suutnud ainult viis mängijat. Rekordit hoiab enda käes Miroslav Klose, kelle arvele jäi Saksamaa koondise eest 16 väravat. Talle järgnevad Ronaldo (15), Gerd Müller (14) ning Just Fontaine ja Lionel Messi (13). Nõnda on Mbappél sarnase hooga jätkates see rekord endale võtta juba 2026. aasta MMil.