VIDEO ⟩ Argentina MM-tiitlini vedanud jalgpallitäht tögas lõunaameeriklasi solvanud Prantsusmaa superstaari

Keskkaitsja Nicolas Otamendi videost oli näha, kuidas Martinez Prantsusmaa tähtmängijat tögab. Nimelt püüdis ta enda kaaslaste tähelepanu ning seejärel palus neil Mbappe auks vaikuseminutit. See sütitas mõistagi veelgi enam õnnelike Argentina koondislasi.

Martinezi käitumisel on tegelikult ka loogiline selgitus, kuna Mbappe solvas enne turniiri lõunaameeriklasi. Nimelt teatas prantslane, et Euroopa meeskonnad on palju paremini MMiks valmistunud, kuna Lõuna-Ameerikas pole jalgpalli piisavalt arendatud.