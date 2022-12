CORNER 1 ⟩ Suur vormelihooaja kokkuvõte: staarid, klounid ning palju inimlikke hetki

Rajal tegid kangelastegusid näiteks Fernando Alonso ja Lando Norris, raja kõrval lahvatas aga üks pommuudis teise järel. Mõned uksed sulgusid, samal ajal, kui mujal avanesid aknad. Ja olgu see Sebastian Vetteli ilus hüvastjätt või Alpine'i sõitjatesaaga, siis võib öelda, et 2022. aastal unustasime me tihti spordi üldse ära ja keskendusime inimestele selle keskel.

Sellel noodil lahkab «Corner 1» kõiki tänavuse F1-hooaja tahke. Saate vedajateks on vormelimaailma entusiastid Art-Peeter Roosve ja Janar Saharenko, kes on vormelisõpradele ehk tuntud kui Facebooki lehekülje «Corner 1 Eesti» haldajatena. Seekord on saates ka kolmas jutuvestja, kelleks on Elari Tõnström.