Mis oli Messile selga pandud must hõlst?

Argentina jalgpallikoondislased said Lusaili kaela MM-kullad ning neil oli võimalik tõsta pea kohale ihaldatud võidutrofee. Enne, kui meeskonna kapten võidukarikaga kaaslaste juurde saabus, asetati talle õlgadele must ürp, mis tegelikult Araabiamaades väga suure tähendusega.

Šeik Tamim bin Hamad Al Thani asetas Messi õlule bishti, mis on tehtud väga kergest materjalist ning kaetud päris kullaga. Sellist riideeset kantakse ainult väga erilistel sündmustel ja jalgpalli MM-finaal kuulub nende hulka. Araabiamaades kannavad seda enamasti poliitikud, šeigid või väga kõrge staatusega isikud.

«Ainult valitud inimestel on võimalus seda bishti kanda. Nad tunnustasid Messit, kui talle selle õlgadele panid. See on meie kultuuris väga suureks asjaks,» lausus Exteri ülikooli lektor Mustafa Baig.