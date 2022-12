Selgus, kui palju rikkamaks sai iga MM-finaali kaotanud prantslane

Prantsusmaa jalgpalliliit teenis Rahvusvaheliselt alaliidult (FIFA) 29 miljonit eurot. Sellest kavatsetakse 30 protsenti anda kõikidele inimestele, kes olid Prantsusmaa koondisega Kataris seotud. Sinna hulka kuuluvad nii mängijad, treenerid kui ka abipersonal. See tähendab, et MM-finaalis kaotanud prantslased said lohutuseks 288 000 eurot.