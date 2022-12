Messi rünnakupartner jõudis MM-finaalis löödud väravaga unikaalse saavutuseni

34-aastasest Di Mariast sai esimene jalgpallur, kes on löönud värava nii MMi, olümpiamängude kui ka oma maailmajao meistrivõistluste finaalis. Säärase kübaratriki veelgi kasullikum omadus on asjaolu, et kõik Di Maria väravad aitasid Argentina koondise neis mängudes ka võiduni.