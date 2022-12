Ukraina avaldas Zelenskõi video, mida FIFA keeldus MM-finaali ajal näitamast

Ta jätkas: «Täna oleme ühise võidu tunnistajad, tähistame inimese vaimu võitu. See MM tõestas korduvalt, et erinevad riigid ja rahvused saavad parima välja selgitada ausas võitluses, mitte tulega mängides. Rohelisel mänguväljakul, mitte verisel lahinguväljal. See on nii paljude inimeste unistus. Ajal, mil mängijad võitlevad, saavad teised inimesed nautida rahu.