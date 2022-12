Kregor Zirk murdis end Euroopa kõigi aegade esikümnesse

Zirk ujus Melbourne'is välja aja 1.50,51. Euroopa rekordist lahutab teda 1,51 sekundit.

«Statistika näitab, et liigun õiges suunas ja kõik on võimalik,” ütles Zirk pressiteate vahendusel. «Pole palju inimesi, kes saaksid enda eriala kohta midagi niisugust öelda.»

Viimased viis aastat on Zirk treeninud kanadalase Tom Rushtoni näpunäidete järgi. Aastast aastasse on tulemusi parandatud. «Mulle väga meeldivad tema läbimõeldud treeningplaanid, samas arvestab ta ka sellega, et basseiniväline elu on sama oluline kui basseinis,» kirjeldas Zirk juhendajat.

“Meie sportlase-treeneri suhe on väga hästi välja kujunenud ning tihti arutame ja avaldame arvamusi ka muudel teemadel peale ujumise.»

Zirki treeningurühma suurimaks staariks on Hongkongist pärit kahekordne Tokyo olümpiamängude hõbemedalist Siobhan Haughey, kes lühiraja MMil võidutses 200m vabaujumises. «Siobhan on tagasihoidliku iseloomuga inimene, kes on samas väga sõbralik ja kellega saab palju nalja. Samuti on ta üks professionaalsemaid ujujaid keda ma olen näinud, erakordselt töökas,» kiitis Zirk.

Pikas basseinis sai zirk tänavu MMil 11. ja EMil 6. koha, mis mõlemad on karjääri kõrgeimad . Kui lühirajal asetseb ta 200 m liblikujumise Euroopa kõigi aegade edetabelis 10., siis 50 m basseinis 12. positsioonil.

«Minu selle aasta tipphetkeks oli EMi finaal ja seal saavutatud kuues koht,» meenutas Zirk. «Toona ei ujunud ma küll isiklikku rekordit, aga see kuidas ma tol päeval distantsi läbisin, andis mulle uueks aastaks palju lootust ja informatsiooni.»

Fookus on alati olnud 50 m basseinis ning kõik lühirajal toimuv on Zirgi sõnul boonus. «Tänavusel lühirajahooajal treenisin 90 protsenti ajast 50m basseinis, aga nagu näha, ei seganud see lühiraja ettevalmistust. Panime rohkem rõhku pööretele ning plahvatuslikule tööle, mis mõlemad tulevad kasuks ka 50 m basseinis.»