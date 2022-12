Lionel Messi purustas rekordi, mida hoidis enda käes kanamuna

Tegemist oli hoobilt maailma enim meeldivaks märgitud postitusega Instagramis. Varasemalt kuulus see tiitel kanamunale , mis postitati Instagrami 2019. aasta neljandal jaanuaril. Nõnda püsis see esikohal 1436 päeva.

Seejuures on Messi postitused sotsiaalmeedias ühed enim tähelepanu koguvad. Temale kuulub maailma 20 populaarsemast postitusest koguni seitse. Seejuures on need kõik avalikkuseni jõudnud viimase pooleteise aasta sees.