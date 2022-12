LHV liitus Eesti suusaliidu toetajatega

«Meil on üle 30 sportlase ja lisaks taustajõud, kes hooaja jooksul reisivad Euroopa ja mõnel juhul ka maailma risti-põiki läbi. Tippspordis ja eriti sellise reisigraafikuga tuleb ikka ette erinevaid vahejuhtumeid, olgu need siis seotud sportlase või varustusega, kus mure vajab kiiret lahendamist. Just sellistel hetkedel on meie jaoks väga oluline omada usaldusväärset partnerit, kellel on võimekus olukordi kiiresti ja professionaalselt lahendada,» ütles Eesti Suusaliidu juhatuse liige Ago Markvardt.

Markvardt lisas, et Eesti Suusaliidul väga hea meel ja suur au, et just kodumaine kindlustusettevõte nende partneriks sai. «See tähendab meie jaoks palju, et LHV Kindlustus meie sportlastesse, organisatsiooni ja tulevikuvisiooni usub ning on asunud meie partneriks uue olümpiatsükli algul. Just praegu ongi alanud tugeva vundamendi ladumine uuteks säravateks tulemusteks ja on rõõm seda teha koos LHV Kindlustusega.»

LHV Kindlustuse juhatuse esimees Martti-Sten Merilai lausus, et LHV-s ollakse suured Eesti spordi fännid. «Elame alati Eesti sportlastele ja nende saavutustele kaasa, seega on meil väga hea meel Eesti Suusaliidule abiks olla. Teame kindlustusseltsina hästi, kui oluline on, et inimene saaks muretult elada, reisida ja oma asjadele keskenduda. Loodame, et meile ajalooliselt väga palju emotsioone pakkunud suusaaladel on Eesti spordifännidele veel palju varuks ning soovime nii sportlastele kui ka Suusaliidule palju kordaminekuid,» ütles Merilai.

LHV Kindlustus on 2020. aastal asutatud kodumaine kindlustusettevõte, mis kuulub LHV Groupi. LHV Kindlustusega on tänaseks kaitstud üle 150 000 kliendi. Valikus on kodukindlustus, kaskokindlustus, liikluskindlustus, reisikindlustus, seadmekindlustus, eluruumikindlustus, masinakindlustus ning sõiduki garantiikindlustus ja seadme pikendatud garantii kindlustus. Koostöös Confidoga pakub LHV Kindlustus ka tervisekindlustust.