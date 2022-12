Lõbusõidud ATVdega tekitavad suusaradadel suuri probleeme

Täpselt niimoodi läks pühapäeval alles mõni päev varem valminud Padise terviserajaga, kui päevavalges tehtud lõbusõidul eirati mootorisõidukite keelumärke ning rikuti 1,5 km jagu suusajälge. Padise suusaraja pikim ring on 6,5 km, kuid see koosneb mitmest väiksemast ringist. See rajalõik oli kõigil ringidel ühine, mis tegi olukorra eriti nukraks.