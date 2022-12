VIDEO ⟩ Haiguse järel taas püssi paukuma saanud Kriisa: nägin kolmekordselt

«Tabasin viskeid, olen siin pressikonverentsil, ja kõik mõtlevad, et olen suurepärane mängija. Kui viskaksin mööda, poleks ma siin, ja kõik arvaks, et olen kehv mängija,» märkis Kriisa tabavalt.

Arizona on tänavu võitnud 12st mängust 11. Värskes Associated Pressi spekulatiivses jõutabelis on tõustud üheksandalt kohalt viiendaks.