Loeb selgitas, miks ta Monte Carlos ei stardi. Küsimärk püsib kogu hooaja kohal

M-Sport on kahe hooaja vahel teinud mitu olulist muutust. Esiteks palgati täiskohaga sõitjaks Ott Tänak ja Pierre-Louis Loubet, avavõitlusel Monte Carlos istub kolmandasse autosse rahamees Jourdan Serderidis. Lõppeval aastal Ford Puma autoga väga head kiirust näidanud 48-aastasele Loebile pole esialgu rolli leitud.

«Ma ei osale Monte Carlos,» kinnitas üheksakordne maailmameister DirtFishile. «Olukord on veel keerulisem kui aasta tagasi, sest Dakari ralli ja rajaluure (recce) vahele jääb vaid üks päev. Tänavune Dakar lõppeb pühapäeval, rajaluure algab esmaspäeva hommikul.»

Karjääris kõik saavutanud Loeb nendib, et tal pole lihtsalt vajadust enda graafikut nii tihedaks ajada: «See tulnuks kõne alla, kui oleks WRCga tekkinud reaalne plaan. Paistab, et ma täishooaega kaasa ei saa teha, seetõttu jääb ka Monte Carlo ära.»

M-Spordi leerist on tunnistatud, et niigi pigistavast eelarvest haukas suure tüki Tänaku palkamine. Kas midagi jäi ka üle või Loeb tänavu Puma rooli ei istugi?

«Ausalt, ma pole päris kindel, mida teen. Laual on palju erinevaid võimalusi, aga midagi ei ole veel ametlikult paigas. Dakari rallile lähen kindlasti. Pärast seda on plaan murdmaaralli MM-sarjas osaleda, aga see vajab veel kinnitust.»