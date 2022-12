FOTO ⟩ Putini-meelne suusatäht heitis Marit Bjørgenile kinda

Stepanova viitas läbi aegade ühe tugevama suusataja Marit Bjørgeni 2012. aasta fotole, kus too hoidis tugeva biitsepsi toel käes Norra aasta sportlase auhinda. Tõsi, 21 aastat vanema legendini jääb noorel venelannal veel arenguruumi...

Pärast Ukraina sõja algust on Stepanova mitmel korral avaldanud toetust Vladimir Putinile. Lisaks on suusataja korduvalt väljendanud pahameelt, et venelastel ei lubata kaasa lüüa MK-sarjas ja teistel FISi võistlustel.