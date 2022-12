Eelmise taliolümpia valitseja naaseb MK-sarja

Eelmise MK-hooaja üldvõitja pole sel talvel veel võistelnud, sest septembri keskpaigast alates on ta võidelnud erinevate terviseprobleemidega. Nüüd teatas Norra laskesuusaliit pressiteates, et Olsbu Röiseland tuleb tippkonkurentsis rajale.

«Ta on viimastel kuudel teinud fenomenaalset tööd ja tema keha reageerib lõpuks raskele treeningule. Ootame väga, mida ta Pokljukas suudab saavutada,» ütles Norra koondise mänedžer Per Arne Botnan pressiteates.

«Olen seda kaua oodanud ja olen õnnelik, et saan lõpuks öelda: «ma olen tagasi!»» MK-sari jätkub Pokljukas 5. jaanuaril naiste sprindiga.

Norra naiskond tunneb Olsbu Röiselandist ja Eckhoffist puudust. MK-sarja punktitabelis on ainsa norralannana 20 parema seas Ingrid Landmark Tanrdevold, kes on 349 punktiga viiendal kohal. Rahvuste karika punktitabelis on Norra neljas.