Sepp Blatter palus vabandust, et on loonud jalgpallist koletise

17 aastat FIFAt juhtinud Blatter ütles, et on püüdnud jalgpalli kontrollida, kuid on korduvalt ebaõnnestunud. Ta meenutas, et tema eelkäija FIFA presidenditoolil, Joao Havelange ütles talle kunagi: «Sepp, sa oled loonud koletise.»