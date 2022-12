M-Spordiga seostatud maailmameister avas hooaja eel kaarte

Kuni 2019. aastani kuulus Mikkelsen Hyundai WRC meeskonda, kuid pärast seda pole ta suutnud sõitjakohta tippklassis kindlustada. Sellest ajast peale on norralane keskendunud sõitmisele Škoda Fabia Rally2-autoga, mille on ettevalmistanud Saksamaa meeskond Toksport, millel on Škoda tehase tugi.

Viimastel nädalatel on liikunud kuuldused Mikkelseni naasmisest WRC-klassi ning mõned allikad viitasid, et Mikkelsen sõidab 2023. aastal M-Spordi Ford Puma Rally1-autoga. Kui Mikkelsenilt selle kohta küsiti, lükkas ta need jutud ümber. Selle asemel paljastas ta, et tõenäoliselt on kavas veel üks hooaeg WRC2-s.