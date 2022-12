Fury ja Ussõk on nõus selgitama raskekaalu absoluutset meistrit

Fury versus Ussõk matši peetakse vaieldamatult poksi raskekaalu kõige oodatumaks tiitlimatšiks. Bob Arum USA ettevõttest Top Rank, mis tegutseb Fury promootorina, kinnitas, et Ussõk ja Fury enne üksteisega kohtumist kellegi teisega ringi ei astu.

Matš peaks toimuma järgmise aasta alguses, kuid täpne kuupäev ja asukoht on veel selgumisel. «Fury ja Ussõkiga näol on meil tegemist kahe täiskasvanuga, edasi-tagasi liikuva prügiga. Ussõk on mu hea sõber, ta on väga intelligentne ja Tyson on Supermees, nii sportlase kui ka intellektina,» ültes Arum Sky Sportsile.

Arum ütles, et põhimõtteline kokkulepe matši toimumiseks on saavutatud, jäänud on veel selgitada detailid. «Olen väga-väga enesekindel, et saame sellega hakkama. Nüüd on küsimus selles, mis on kuupäev ja kus see toimub. Aga see võitlus tuleb kindlasti ja see juhtub järgmise aasta esimese nelja kuu jooksul,» kinnitas ta.