Haigla teatel on Pele seisund halvenenud

Israelita Albert Einsteini haigla teatel on vähk edasi arenenud ning jalgpallilegendi neeru-ja südamefunktsiooni häired nõuavad suuremat hoolt.

Pele tütar Kely Nascimento kirjutas sotsiaalmeediasse, et perekond veedab jõulud haiglas. «Kodus meil jõule ei tule. Oleme arstidega otsustanud, et mitmel põhjuse on meil parem jääda siia Einsteini, kus meie eest hoolitseb meie uus perekond.»