Frankfurdi Eintrachti tegevjuht: Ronaldot pakuti isegi meile

37-aastasel ründajal on sportlikku ambitsiooni ning ta tahab mängida kõrgeimal tasemel. Seetõttu soovib Manchester Unitedist lahkunud ründaja liituda klubiga, kes mängib Meistrite liigas.

Tugevaimas eurosarjas kaheksandikfinaali jõudnud Frankfurdi Eintrachti tegevjuht Axel Hellmann avaldas, et Ronaldot pakuti isegi neile.

Eintrachti juhatuse esimees Philip Holzer lisas omalt poolt: «Mul on tunne, et teda on pakutud kõikidele Meistrite liigas mängivatele klubidele.»