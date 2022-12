BLOGI ⟩ Kotsar tegi silmapaistva esituse, Baskonia noppis Euroliigas viienda järjestikuse võidu

Teine veerand kujunes murranguliseks. Baskonia lükkas mängutempo üles ning Virtusel polnud sellele midagi vastu panna. Hispaania klubi aitasid vajalikult hetkel Kotsari teravused korvi all. Eestlasest tsentri arvele kogunes esimese poolajaga üheksa punkti ning ta oli sel hetkel üleplatsimees. Baskonia juhtis poolajapausile minnes 45:31.

Kolmandal veerandil kasvatas Baskonia eduseisu koguni 20 punktini, kuid veerandi lõpuks kahanes see 12 punktile. Otsustaval veerandil sai Virtus paremini minema ning suutis jõuda kuue punkti kaugusele. Sellele oli Baskonial vastus olemas ning Itaalia klubi enam ohtlikuks ei osutunud.

Kotsar viibis kokku väljakul 20.57, viskas 12 punkti ja võttis neli lauapalli. Teine Eesti korvpallikoondislane Sander Raieste platsile ei pääsenud. Nüüd ootab neid ees jõulupuhkus, 27. detsembril peetakse järgmine liigakohtumine, kuid 29. detsembril ootab ees Euroliiga kodumäng Madridi Realiga. Kohtumise piletid 15 000 inimest mahutavasse Fernando Buesa Arenale on juba enam kui nädal enne mängu välja müüdud.

26-aastaseks saanud Kotsar astub koos Baskoniaga koduväljakul vastu Euroliigas 13. kohta hoidvale Bologna Virtusele. Kuigi Itaalia klubi on suutnud kaks viimast mängu võita, siis eestlaste Kotsari ja Raieste leivaisa on võtnud järjepanu neli võitu.

Viimati tunnistati Euroliigas vastase paremust 25. novembril, kui Barcelonale jäädi alla 96:84. Tegelikult on Baskonia vahepealsel ajal pidanud ka neli Hispaania kõrgliiga kohtumist, mis on samuti võidetud. Seega on Baskonial käsil kaheksamänguline võiduseeria.