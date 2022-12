Rassismiskandaal Itaalias: mustanahaline koondislane sai tiimikaaslastelt jõulukingiks mädanenud banaani

Šokeerivast kingist veel hullem oli aga meeskonnakaaslaste reaktsioon. «Suurem osa neist naersid kingi peale. Justkui oleks see kõik normaalne olnud,» vahendab Serbia portaal Novosti mehe lauseid.

Traore lisas, et sarnaste rassistlike vihjetega tuleb tal rinda pista praktiliselt iga päev, kuid üldjuhul ta nendele ei reageeri, sest see muudab olukorrad ainult hullemaks. «Sel korral otsustasin aga mitte vaikida, tagamaks, et midagi sellist enam ei korduks,» lausus ta.