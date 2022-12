Šahh-matt, nokaut või otsa saanud aeg – malepoks köidab miljoneid

Kes ütles, et male pole sport? Vale puha, on küll ja enamgi veel. Üks maailma vanemaid mänge on saanud pöörase edasiarenduse, kus maletajad astuvad poksiringi. Nn malepoks on ehtne kontaktspordiala ning hiljuti toimunud naismaletajate vastasseis poksiringis tekitas maleringkondades suurt vastukaja. Ka malemaailma valitseja Magnus Carlsen ei välista, et võib ühel päeval poksikindad kätte panna.