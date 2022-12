Sajad tuhanded prantslased nõuavad MM-finaali uuesti mängimist

Petitsioon loodi vastavas prantsuskeelses keskkonnas MesOptions ning selle autorid põhjendavad nõudmist kehva kohtunikutööga. Leiti, et Argentina kasuks määratud penaltiolukorras polnud mingit viga, lisaks tehti argentiinlaste teise värava eel viga prantslasest ründaja Kylian Mbappe vastu.

Petitsioon on saanud juba üle 197 000 allkirja ja see on plaanis saata rahvusvahelisele jalgpalliliidule (FIFA).