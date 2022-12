Prantsusmaa esitas Mbappet mõnitava Martinezi kohta ametliku kaebuse

Prantsusmaa jalgpalliliidu president Noel Le Graet ütles, et Aston Villa väravavahi käitumine on ületanud kõiksugused piirid. Sestap kirjutas ta Argentina alaliitu ametliku kirja.

«Kirjutasin oma kolleegile Argentina alaliidust. Leian, et tema käitumine on spordivõistluse kontekstis ebanormaalne ja mul on raske seda mõista. Asi on läinud liiga kaugele. Mbappe on ju käitunud eeskujulikult,» lausus Graet.